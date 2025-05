Colloqui a Istanbul sull' Ucraina | Putin tace Trump incerto Zelensky | Pronti a ogni formato di negoziato

A Istanbul si aprono i colloqui sulla crisi ucraina, con Vladimir Putin in silenzio e Donald Trump in una posizione incerta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a esplorare ogni formato di negoziato, sperando in un faccia a faccia con Putin. La tensione rimane alta mentre il mondo attende sviluppi cruciali per la pace.

Il presidente russo vuole giocare le sue carte fino all'ultimo minuto e lasciare aperta la partita sui colloqui di pace a Istanbul, previsti domani. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in Turchia, dove spera in un possibile faccia a faccia con Vladimir Putin per discutere una via.

