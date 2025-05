Col Parma è cominciata la rincorsa scudetto del Napoli Corsport

La rincorsa al titolo del Napoli è cominciata con una memorabile rimonta sulla Parma, durante la terza giornata di campionato. Secondo il Corriere dello Sport, quell'incontro ha segnato un punto di svolta per la squadra, guidata da Spalletti, che ha dato il via a un percorso ambizioso verso lo scudetto.

Col Parma è cominciata la rincorsa scudetto del Napoli (Corsport) Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, ricorda che la corsa scudetto del Napoli è cominciata alla terza giornata con la rimonta nel finale sul Parma allora allenato da Pecchia. Scrive il Corriere dello Sport: Il Napoli che insegue lo scudetto dopo aver imparato a soffrire e a resistere, a perdere pezzi senza mai andare realmente in frantumi, è nato il 31 agosto 2024: nella notte della prima rimonta contro il Parma al Maradona, dallo svantaggio al 2-1 in quattro minuti, Lukaku al 92’ e Anguissa al 96’, con un difensore tra i pali (Delprato) dopo l’espulsione del portiere Suzuki. Domenica, duecentosessanta giorni dopo, la squadra di Conte dovrà esibire la migliore versione di se stessa: ancora di notte, però al Tardini. A casa di Chivu, un altro pezzo di storia dell’Inter così come lo è stato Vieira. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Col Parma è cominciata la rincorsa scudetto del Napoli (Corsport)

Ne parlano su altre fonti

Il Parma per la salvezza, l'Inter per lo scudetto: il match del Tardini vale oro - 1' Parma-Inter 0-0

Lo riporta informazione.it: Parma Inter ha portato più interrogativi che ... perché rischia di rendere più complicate le speranze nella corsa Scudetto. (Passioneinter.com) ...

Il Parma in rimonta frena la corsa scudetto dell'Inter, finisce 2-2

Come scrive msn.com: AGI - L'Inter sognava il +6 sul Napoli, ma l'ex Chivu fa lo scherzetto: 2-2 in rimonta e stop nerazzurro a Parma. L'ex nerazzurro sceglie a sorpresa di schierare i suoi col 3-5-2, con Man ...

Parma, Pecchia in conferenza: "Scudetto? Metto tutte allo stesso livello, anche il Milan"

Scrive fcinternews.it: Momento conferenza stampa per Fabio Pecchia, allenatore del Parma, che nel ventre di San Siro commenta coi cronisti presenti quanto avvenuto questa sera contro l’Inter. Queste le parole del tecn ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dybala Out per Parma Juventus

Sabato sera il Parma ospiterà i campioni in carica della Juventus allo Stadio Ennio Tardini, dopo il pareggio a reti inviolate in casa contro il Cagliari a metà settimana che ha lasciato gli uomini di Fabio Liverani al 14° posto nella classifica di Serie A.