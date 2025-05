Coin i sindacati | lavoratori preoccupati per il futuro

I dipendenti del Coin di Bergamo esprimono preoccupazione per il futuro del gruppo, attualmente in uno stato di agitazione. Le incertezze sulla stabilità del punto vendita di via Zambonate hanno spinto i sindacati a mobilitarsi, in attesa di risposte chiare e rassicuranti per garantire la continuità lavorativa e la sicurezza occupazionale.

LO STATO DI AGITAZIONE. C’è preoccupazione tra i dipendenti del Coin di Bergamo, che sono alla finestra per avere certezze sul futuro del gruppo, presente con lo storico punto vendita in via Zambonate. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Coin, i sindacati: lavoratori preoccupati per il futuro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Coin, i sindacati: lavoratori preoccupati per il futuro

Secondo ecodibergamo.it: LO STATO DI AGITAZIONE. C’è preoccupazione tra i dipendenti del Coin di Bergamo, che sono alla finestra per avere certezze sul futuro del gruppo, presente con lo storico punto vendita in via Zambonate ...

Coin, dalle difficoltà alla risalita, ma i lavoratori sono preoccupati. Anche a Bergamo

Segnala informazione.it: Trenta famiglie, a cui si sommano i dipendenti esterni che lavorano nei corner del negozio, attendono buone nuove dall’azienda, che a fine aprile si è incontrata con i sindacati al Mimit… Leggi ...

"Lavoratori preoccupati" dicono i sindacati dopo l'assemblea. Il 13 incontro in Regione

Come scrive rainews.it: Trovare una soluzione concreta per il futuro dell'azienda di trasporto pubblico locale e dipendenti. Le Segreterie Provinciali di FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti chiedono che venga garantita la pi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le invenzioni tecnologiche degli anni '80, quando pensavamo di essere nel futuro

Chi ha avuto la fortuna (o meno) di conoscere gli anni '80 sa quanto questo periodo sia stato così propizio al cambiamento tecnologico, sconvolgendo alcune nostre abitudini con oggetti innovativi considerati, all'epoca, futuristici.