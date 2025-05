Codogno il Parco di Villa Polenghi pronto per fine estate | come sarà l’oasi verde

Codogno (Lodi) - Il parco di Villa Polenghi si prepara a riaprirsi al pubblico, promettendo un'oasi verde rinnovata di 9mila metri quadrati. Situato tra via Diaz e viale Trento, il giardino, acquistato dal Comune nel 2021, sta recuperando il fascino ottocentesco attraverso un attento intervento di riqualificazione. Scopriamo insieme come si presenterà alla fine dell'estate.

Codogno (Lodi) – Il parco di Villa Polenghi finalmente si svela. L'oasi verde di 9mila metri quadrati, stretta tra via Diaz e viale Trento, acquistata dal Comune nel 2021, sta pian piano riprendendo l'antico volto, quello di fine Ottocento quando fu realizzata. Infatti, dopo la riqualificazione delle vecchie scuderie che erano ridotte ad un rudere, ora è il tempo della rinaturalizzazione del parco. E, in questa fase dei lavori iniziati ormai circa un mese fa, stanno emergendo le vecchie tracce del disegno originale (era sommerso sotto quintali di terra). Ecco quindi che riappaiono i vialetti e i canali di scolo fatti di blocchi di marmo posati uno a uno e che, una volta ripuliti, faranno tornare indietro con la memoria alle vecchie cartoline del parco. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è "riconsegnare" il gioiello architettonico al pubblico per una fruizione completa e soprattutto per farlo ammirare dai codognesi, molti dei quali probabilmente non l'hanno mai visto.

