Cocciante tra gli ospiti di InConTrArti Aiutiamo chi rischia di rimanere indietro

Riccardo Cocciante parteciperà a InConTrArti, un evento solidale dedicato a chi rischia di rimanere indietro. Oggi, presso gli stand di "Anch’io sono capace" in Piazza Erbe, il cantautore ha annunciato la sua presenza per il 17 maggio, promettendo «un grande tributo d’amore» attraverso la sua musica per supportare l'iniziativa.

Anche Riccardo Cocciante sarà tra gli ospiti di InConTrArti. Oggi, tra gli stand di "Anch'io sono capace" in Piazza Erbe, il cantautore ha confermato la sua presenza all'evento solidale di sabato 17 maggio. Con la sua musica, Cocciante ha promesso «un grande tributo d'amore» per tutti coloro.

