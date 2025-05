Cocaina nel calzino e droga in casa 33enne sorpreso su un Suv e arrestato a Bizzarone vicino Como

Un 33enne marocchino è stato arrestato a Bizzarone, vicino Como, mentre si trovava a bordo di un SUV a noleggio. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato cocaina nascosta nel calzino e altri stupefacenti in casa. L’operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga nella regione.

Un 33enne marocchino è stato arrestato a Como per spaccio di droga. Fermato con cocaina nascosta in un SUV a noleggio. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cocaina nel calzino e droga in casa, 33enne sorpreso su un Suv e arrestato a Bizzarone vicino Como

Cocaina nel calzino e droga in casa, 33enne sorpreso su un Suv e arrestato a Bizzarone vicino Como

