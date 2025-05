Club Tennis Ceriano | seconda vittoria in Serie B2 sfida al vertice con Asv Partschins

Seconda vittoria consecutiva per il Club Tennis Ceriano nella fase a gironi del campionato di Serie B2 maschile che si prepara al meglio per la sfida al vertice del weekend in arrivo. Questa volta la formazione guidata da Eugenio Ferrarini si è imposta sul club di San Colombano al Lambro con un rotondo 6-0: un successo che fa il paio con quello ottenuto il 27 aprile contro il Villa Carpena di Forlì e che permette al team brianzolo di salire a 6 punti nel girone 5 e proseguire nel progetto di promozione nella categoria superiore. Qualche difficoltà iniziale per gli alfieri del CTC Matej Vocel e Mattia Rossi poi è stata una domenica tutta in discesa. Il primo ha sconfitto in un match punto a punto Emanuele Molina: 6-4 7-6 il risultato finale con il ceco abile a salvare un set point nel secondo parziale, prima di spuntarla al tie-break.

