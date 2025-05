Club Nautico Marina di Carrara ai playoff per la promozione in Serie A2

Il Club Nautico Marina di Carrara conquista l'accesso ai playoff per la promozione in Serie A2 di pallanuoto. Grazie a una preziosa vittoria in casa contro la Rapallo Nuoto, terminata 12-9, le calotte gialloblù si sono assicurate il quarto posto, aprendo così le porte alla fase finale del torneo. Un traguardo atteso e sudato!

Vola ai playoff la pallanuoto Club Nautico Marina di Carrara per la promozione in Serie A2. Vincendo ’in casa’, a Lavagna, contro la Rapallo Nuoto per 12-9 (parziali 2-3, 5-5, 7-7). le calotte gialloblù si sono confermate al quarto posto ed hanno quindi guadagnato l’accesso alla fase finale per la prestigiosa promozione. Carrara se la vedrà con Monza mentre dall’altra parte di sfideranno Lerici e Padova. Nella semifinale 2 si sfidano Dream S -Acquatica Torino e Bergamo-Locatelli. L;e vincenti delle quattro gare daranno vita alle due finali promozione. "Un bel campionato combattuto – ha commentato il dirigente Matteo Campi – che ci rende orgogliosi non solo per l’importante risultato, ma anche perché la squadra è stata costruita a quattro-mani insieme all’allenatore Zarko Zaric ". Una squadra molto giovane quella del sodalizio sportivo carrarese, di poco superiore a 20 anni l’età media, che ha messo in luce le qualità e l’entusiasmo dei giocatori. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Club Nautico Marina di Carrara ai playoff per la promozione in Serie A2

