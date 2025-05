Classifica marcatori Serie A 2024 2025 | Retegui in testa

La stagione 2024/2025 della Serie A è ufficialmente iniziata il 17 agosto, e con essa ha preso il via la corsa al titolo di capocannoniere. In testa alla classifica marcatori troviamo l’implacabile Retegui, pronto a sfidare gli altri bomber del campionato italiano in un'avvincente battaglia per il gol. Scopriamo insieme i protagonisti di questa emozionante competizione!

Sabato 17 agosto è iniziata la Serie A 20242025, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere. Classifica marcatori Serie A 20242025: nella scorsa stagione ad aggiudicarsi il titolo di re dei

Serie A 2024/25, la classifica marcatori dopo la 35^ giornata: a comandare è sempre Retegui

Come scrive monza-news.it: 9 gol: Che Adams (Torino), Dia (Lazio), Piccoli (Cagliari, 1 rig.), Vlahovic (Juventus, 4 rig.) 8 gol: Castro (Bologna), Dia (Lazio), Diao (Como), Esposito (Empoli ...

