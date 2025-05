Classifica Giro d’Italia 2025 quinta tappa | Pedersen in rosa Roglic il primo big Tiberi e Pellizzari in top-10

La quinta tappa del Giro d’Italia 2025 ha regalato emozioni forti, con Pedersen in rosa e Roglic a sfidare i big. Un tracciato impegnativo, culminato in un finale in salita a Matera, ha messo alla prova i ciclisti, mentre Tiberi e Pellizzari si sono distinti entrando nella top 10. Attesa e lotta si intensificano!

La quinta tappa del Giro d'Italia 2025 si è rivelata decisamente spumeggiante e avvincente, lungo un tracciato esigente e culminato con uno strappo impegnativo negli ultimi due chilometri: il finale in salita a Matera ha infiammato la gara e ha acceso gli animi dei big in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine. Si sono visti in azione Primoz Roglic e Mathias Vacek, ma non si sono creati dei buchi e così tutti gli uomini di classifica sono giunti insieme sulla linea del traguardo. Mads Pedersen ha conservato di forza la maglia rosa, vincendo la volata in maniera splendida per questioni di centimetri nei confronti di un pimpante Edoardo Zambanini. Il danese ha conquistato il terzo successo parziale e ha incamerato altri dieci secondi di abbuono, ma poi dovrà cedere il simbolo del primato appena arriveranno le prime vere salite.

