La situazione viaria di Via Trieste, direzione centro città, è un vero caos: interminabili code di camion e auto bloccano il traffico per gran parte della giornata. Nonostante i divieti, i cantieri si rivelano necessari, sollevando dibattiti su soluzioni alternative e la gestione dei mezzi pesanti, che cercano scorciatoie per evitare l'ingorgo.

Via Trieste, direzione centro città continua ad essere una lunga fila di camion e auto in coda per gran parte della giornata. Nelle ore di punta la fila parte appena scesi dal cavalcavia e sul banco degli imputati ci finiscono i camion, che preferiscono la scorciatoia del ponte mobile al più lungo tragitto lungo la Classicana per raggiungere la Romea o l’Adriatica direzione Ferrara. Camion, peraltro, che sporcano la strada e perdono granaglie varie; il tutto su un’arteria che dovrebbe avere valenza locale, di supporto al traffico verso Marina di Ravenna e Punta Marina e non diventare un asse per la mobilità dei mezzi pesanti. Il grido d’allarme arriva dalla pro loco di Marina di Ravenna: "Un cartello con il divieto di accesso alla rampa che porta sulla via Triste costerebbe solo 200 euro – spiega il presidente della Pro loco Marino Moroni – e risolverebbe una situazione davvero difficile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Classicana, code e caos. Il Comune: "No ai divieti, i cantieri sono necesssri"

