Clamoroso Inter che colpaccio per l’estate | in attacco arriva l’ex Serie A

Clamoroso colpo di mercato in arrivo per l'Inter! La società nerazzurra potrebbe ingaggiare un attaccante a sorpresa, ex protagonista della Serie A. Mentre la squadra si concentra sulle ultime sfide di campionato e sulla finale di Champions League, le manovre estive iniziano a prendere forma. Resta da vedere se questa mossa stravolgerà le ambizioni interiste.

Clamorose novità in casa Inter: in estate può arrivare un attaccante a sorpresa, la società sta pensando ad un ex della Serie A. L’ Inter si sta preparando per le ultime due gare in Serie A e per la finale di Champions League. Il pareggio del Napoli con il Genoa ha rimescolato, almeno in parte, le carte in tavola per la lotta scudetto. Il club nerazzurro è consapevole del fatto che non può sbagliare più nulla e può solo sperare in un altro passo falso della squadra di Antonio Conte, per questo motivo è al lavoro con Simone Inzaghi. Occhio però anche a quello che sta succedendo in ottica calciomercato. Inter, il colpo può essere clamoroso: piace l’ex attaccante della Serie A. L’Inter sta già ragionando in ottica mercato, con la consapevolezza del fatto che la squadra deve essere rinforzata già in vista del Mondiale per Club. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Clamoroso Inter, che colpaccio per l’estate: in attacco arriva l’ex Serie A

