Clair Obscur Expedition 33 | Svelato il prototipo We Lost

Un nuovo filmato svelato online ha catturato l'attenzione della community videoludica, rivelando il prototipo originale di Clair Obscur: Expedition 33, precedentemente chiamato “We Lost”. Questo documento visivo offre uno straordinario sguardo sul processo creativo e le evoluzioni del gioco, aprendo a nuovi scenari nel panorama videoludico.

Un nuovo filmato comparso online ha catturato l’attenzione della community videoludica, rivelando per la prima volta il prototipo originale di Clair Obscur: Expedition 33, quando il progetto era ancora conosciuto con il nome provvisorio di “We Lost”. Un documento visivo che apre uno squarcio sul passato del gioco, mostrando quanto sia stato profondo e ambizioso il percorso di trasformazione che ha portato alla sua forma attuale. Hai già saputo delle Origini di Clair Obscur Expedition 33? Dalle ombre grigie al sogno pittorico: un cambio di visione totale Nel video, We Lost appare come un RPG a turni molto più convenzionale, con ambientazioni post-apocalittiche dallo stile steampunk e una palette cromatica quasi interamente grigia. Il mondo di gioco, all’epoca, si sviluppava in maniera lineare, con aree spoglie e prive di profondità estetica. 🔗Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Clair Obscur Expedition 33: Svelato il prototipo We Lost

