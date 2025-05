Clair Obscur Expedition 33 | Da zombie e cliché steampunk a capolavoro senza tempo

Clair Obscur Expedition 33, un capolavoro del 2025, trasforma il genere steampunk e gli zombie in un'esperienza senza tempo. Con milioni di copie vendute e una colonna sonora acclamata, il gioco ha ridefinito la narrazione videoludica, amalgamando arte e gameplay in modo innovativo, conquistando tanto la critica quanto il pubblico.

Clair Obscur Expedition 33 è ormai considerato uno dei videogiochi più affascinanti e significativi del 2025. Con milioni di copie vendute, una colonna sonora che domina le classifiche e un comparto artistico che ha conquistato critica e pubblico, il gioco ha ridefinito cosa significhi unire narrazione e gameplay. Eppure, pochi conoscono la verità sulle sue origini radicalmente diverse. Hai già visto il Prototipo di Clair ObscurExpedition 33? Un inizio tra cliché e atmosfere già viste. Il primo concept di Clair Obscur nasceva come action RPG tradizionale, ambientato in un mondo in rovina dominato da catastrofi sovrannaturali, zombie, alieni e estetica steampunk. Il progetto, allora noto con un titolo provvisorio e provvisto di un sistema di combattimento ancora grezzo ma già promettente, si rifaceva agli archetipi horror e sci-fi più noti.

