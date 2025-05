Civitanovese retrocessa | incerto il futuro tra cessione e ipotesi ripescaggio

La retrocessione della Civitanovese ha scosso l'ambiente calcistico locale, lasciando il futuro della squadra avvolto nell'incertezza. La battuta d'arresto subita nel playout contro il Notaresco ha segnato un momento difficile, fra vagheggiamenti sulla cessione del club e l'attesa di un possibile ripescaggio. Un periodo cruciale per rilanciare l'orgoglio rossoblù.

Se il presente si chiama retrocessione, il futuro della Civitanovese è ancora tutto da conoscere e decifrare. La sconfitta rimediata nel playout contro il Notaresco, che ha condannato la squadra rossoblù ad abbandonare la serie D, è stata una botta tremenda e per riprendersi sarebbe necessario un ambiente coeso, desideroso di mettersi alle spalle l’intera stagione e ripartire con slancio e l’intenzione di vincere il prossimo campionato di Eccellenza. Tutti elementi che, al momento, non si intravedono nemmeno con il binocolo. Infatti, molti tifosi chiedono a gran voce l’addio di patron Profili sperando nell’avvicinamento di nuovi sodalizi e il vertice societario, pur non intendendo rilasciare dichiarazioni, mostra intenzione di lasciare, stanco dell’immane mole di pressioni ricevute. Da quanto si apprende, Profili ha già incaricato un legale per sondare il terreno circa future trattative. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Civitanovese retrocessa: incerto il futuro tra cessione e ipotesi ripescaggio

