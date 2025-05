Cittadinanza per Roberto Vannacci | Estenderla senza limiti è come svendere la nostra identità

Roberto Vannacci esprime forti preoccupazioni sull'estensione della cittadinanza in Italia, avvertendo che ciò potrebbe compromettere l'identità nazionale. Durante un recente incontro con i giornalisti ad Ancona, ha sottolineato il dato allarmante del 2022, quando sono state concesse 210.000 cittadinanze, il numero più alto in Europa, ribadendo che non è necessaria alcuna riforma in questo ambito.

ANCONA - "Estendere la cittadinanza senza limiti significa svendere la nostra identita': nel 2022 l'Italia ha gia' concesso 210.000 cittadinanze, il numero piu' alto in Europa. Non serve una riforma". Cosi' Roberto Vannacci, nell'incontro avvenuto ieri con i giornalisti nella sede del Carroccio.

