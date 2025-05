Cittadella Soresi | Cantiere ancora fermo i mezzi spariti da una settimana

Il cantiere per il parcheggio interrato in Piazza Cittadella è fermo da un mese, con i mezzi di lavoro scomparsi nell'ultima settimana. La situazione sta generando preoccupazione tra i cittadini, che si interrogano sulle ragioni di questo arresto e sul futuro dei lavori, fondamentali per la vivibilità e l'accessibilità della zona.

«È ormai un mese che il cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato in Piazza Cittadella è completamente fermo. Da almeno una settimana, inoltre, tutti i mezzi di lavoro sono stati rimossi dall’area. La cittadinanza, giustamente, si chiede cosa stia succedendo e perché i lavori siano. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cittadella, Soresi: «Cantiere ancora fermo, i mezzi spariti da una settimana»

Cosa riportano altre fonti

Cittadella, Soresi: «Cantiere ancora fermo, i mezzi spariti da una settimana»

Riporta ilpiacenza.it: La capogruppo di Fratelli d’Italia: «Silenzio assordante da parte di sindaco e Giunta sulla vicenda, non si è più saputo nulla sul primo incontro del tavolo tecnico» ...

Soresi (Fdi) torna su Cittadella “Mancano certificato antimafia e risposte su fideiussione”

Scrive piacenzasera.it: La capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Sara Soresi, torna sull’annosa questione dei lavori di piazza Cittadella e ... della presenza, sul cantiere, di una ditta diversa ...

Cittadella, Soresi: «Mancano ancora i documenti tanto attesi»

Da ilpiacenza.it: «Passano i giorni ed i mesi ma la documentazione relativa alla sempre più nebulosa pratica Piazza Cittadella ... Soresi chiede all’Amministrazione: 1) se il Comune abbia acquisito il verbale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Crollo in un cantiere in Belgio : 5 morti

Il bilancio dell'incidente avvenuto ieri, venerdì 19 Giugno, in un cantiere edile ad Anversa, in Belgio, ammonta a 5 morti e 9 feriti.