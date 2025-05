Circuito verso l’invasione Domani ‘Fan zone’ libera Piloti a lezione da Mascia

Domani il circuito si trasformerà in un grande palcoscenico per la festa dell'apertura della 'Fan Zone', dedicata agli appassionati di Formula 1. Dalle 13 alle 19, il pubblico potrà assistere a eventi speciali, inclusi workshop con i piloti. Un'occasione imperdibile per vivere l'emozione del Gran Premio in modo unico e coinvolgente.

Il circuito è pronto alla festa. Sarà l’apertura straordinaria della ‘Fan zone’, domani a partire dalle 13, il primo atto del Gran premio di Formula 1. Come ormai tradizione, lo spazio alle spalle della tribuna centrale sarà ad accesso libero, per la sola giornata inaugurale, fino alle 19. In pratica, anche chi non è in possesso del biglietto per la gara potrà entrare per ammirare esposizioni e allestimenti. Dopo che sul palco si alterneranno vari giovani, alle 17.30 ecco il primo appuntamento per la scuderia Ferrari con il responsabile della gestione sportiva, Frederic Vasseur. Venerdì, invece, in ‘Fan zone’ si vedranno Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto della Sauber (11.25-11.35), Isack Hadjar e Liam Lawson della faentina Racing Bulls (11.35-11-45), Alexander Albon e Carlos Sainz della Williams, Oscar Piastri e Lando Norris della McLaren (tra le 11. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it