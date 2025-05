Ciò che giace al di sotto | un’analisi femminista di Le verità nascoste

"Ciò che giace al di sotto" offre un'analisi femminista di "Le verità nascoste" di Robert Zemeckis, una ghost story sublime del 1999. Ambientato in un suggestivo paesaggio del Vermont, il film esplora tematiche di segreti e repressioni, svelando la complessità delle relazioni umane attraverso una lente critica e innovativa.

Nell’estate del 1999, Robert Zemeckis si prende una pausa dalle riprese di Cast Away (per permettere a Tom Hanks di perdere peso) e realizza uno dei suoi film più belli: What Lies Beneath (Le verità nascoste), una ghost story ambientata sulle rive del lago Champlain in Vermont. Prendendo spunto da diversi classici del genere della vecchia Hollywood e con secchiate di omaggi a Hitchcock, Zemeckis realizza uno dei film più sottovalutati degli anni 2000. La coppia costituita da Norman (un nome non proprio scelto a caso) e Claire Spencer deve salutare la figlia di lei in partenza per il college. Norman è un genetista impegnatissimo nel suo lavoro, mentre Claire inizialmente appare come la più classica delle casalinghe: sola e annoiata. Claire trascorre le sue giornate girovagando per la sua enorme casa, giocando al computer e spiando la coppia dirimpetto che litiga rumorosamente. 🔗Leggi su Screenworld.it