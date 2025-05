Cinque Terre tour in barca a prezzi scontati

Scopri le splendide Cinque Terre in un tour in barca a prezzi scontati! Patrimonio dell'UNESCO dal 1997, questi cinque incantevoli borghi liguri - Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore - ti aspettano con le loro colorate case, scogliere mozzafiato e panorami spettacolari. Un'esperienza unica da non perdere!

Le Cinque Terre, patrimonio Unesco dal 1997, sono cinque affascinanti borghi liguri incastonati tra mare e montagna: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Caratterizzati da colorate case affacciate su scogliere a picco e terrazzamenti coltivati, offrono panorami.

