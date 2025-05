Cinema & Spettacoli Magazine – 14 5 2025

In questa edizione di Cinema & Spettacoli Magazine, scopriamo le ultime novità dal grande schermo: “Francesca e Giovanni” di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, l'esordio alla regia di Umberto Contarello con “L’infinito”, il ritorno dell'iconica saga horror in “Final Destination Bloodlines” e il documentario “One to One: John & Yoko” di Kevin MacDonald.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – "Francesca e Giovanni", il film di Simona Izzo e Ricky Tognazzi – "L'infinito", l'esordio alla regia di Umberto Contarello – "Final Destination Bloodlines", il ritorno della saga horror – "One to One: John & Yoko", documentario di Kevin MacDonald

