Cina-UE | mirano a rafforzare legami in occasione di 50 anni di relazioni

In occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione Europea, diplomatici ed esperti si sono riuniti per discutere opportunità di cooperazione di fronte alle sfide globali. La conferenza, organizzata dalla delegazione dell'UE in Cina, sottolinea l'importanza di rafforzare i legami tra le due potenze nel contesto attuale.

Diplomatici ed esperti della Cina e dell'Unione Europea (UE) oggi hanno invitato a rafforzare la cooperazione tra le crescenti sfide globali, mentre le due parti celebrano quest'anno il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche. Organizzata dalla delegazione dell'UE in Cina, la conferenza intitolata "Incoraggiare l'equilibrio, mantenere gli impegni, abbracciare le responsabilita'" ha riunito a Pechino circa 500 partecipanti di entrambe le parti. Michel Barnier, ex primo ministro francese ed ex commissario dell'UE, ha tenuto un discorso programmatico, sottolineando che l'UE e la Cina devono lavorare insieme sulla stabilita' economica, sul commercio globale libero ed equo, nonche' sul cambiamento climatico e su altre sfide globali. Barnier ha sottolineato che gli scambi tra i popoli sono la base per promuovere relazioni piu' profonde.

