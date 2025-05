Cina | portavoce servizi traghetto passeggeri attraverso Stretto Taiwan aumentano per vacanze

Durante le vacanze del primo maggio, i servizi di traghetti passeggeri tra la Cina continentale e Taiwan hanno registrato un aumento significativo, con un incremento del 127,3% rispetto all'anno precedente. Questo picco nei viaggi sottolinea l'interesse crescente per i collegamenti marittimi tra le due sponde, evidenziando l'importanza di tali rotte per il turismo e le relazioni culturali.

I viaggi dei passeggeri a bordo dei traghetti che fanno la spola tra la Cina continentale e Taiwan sono aumentati durante le vacanze per il primo maggio, segnando un incremento del 127,3% su base annua, secondo quanto emerso da una conferenza stampa. Durante i cinque giorni di vacanza a partire dal primo maggio, sono stati effettuati piu' di 180 viaggi in traghetto, trasportando oltre 29.000 passeggeri, ha dichiarato Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, durante la conferenza stampa di oggi. I servizi di traghetto passeggeri tra le due sponde dello Stretto hanno operato su quattro rotte: da Xiamen a Kinmen, da Quanzhou a Kinmen, da Mawei a Matsu e da Huangqi a Matsu. Inoltre, durante le vacanze, citta' della Cina continentale come Fuzhou, Xiamen e Quanzhou hanno introdotto misure di ingresso senza biglietto nei luoghi turistici per i connazionali di Taiwan, ha detto Chen.

