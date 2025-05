Cina | oggi modificati dazi su prodotti USA importati

Oggi, la Cina ha annunciato una modifica dei dazi sui prodotti americani importati, che entrerà in vigore alle 12:01. Questa decisione, comunicata dalla Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato, comporterà cambiamenti nell'applicazione delle aliquote aggiuntive sugli articoli statunitensi, influenzando le relazioni commerciali tra i due paesi.

La Cina modifichera’ i dazi sui prodotti statunitensi importati a partire dalle 12:01 di oggi, ha annunciato ieri la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. Il Paese modifichera’ di conseguenza l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva ad valorem sugli articoli degli Stati Uniti stabilita nell’annuncio della Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato n. 4 del 2025, sospendendo 24 punti percentuali di tale aliquota per un periodo iniziale di 90 giorni, mentre manterra’ la restante aliquota aggiuntiva ad valorem del 10% su tali articoli. La Cina rimuovera’ anche le aliquote aggiuntive ad valorem modificate su questi articoli, imposte dagli annunci n. 5 e n. 6 emessi dalla Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato rispettivamente il 9 e l’11 aprile. Nei suddetti annunci del mese scorso, la Cina ha aumentato i dazi aggiuntive sui prodotti importati dagli Stati Uniti rispettivamente all’84% e al 125%, come contromisure contro i “dazi reciproci” degli Stati Uniti. 🔗Leggi su Romadailynews.it