Cina | Guangdong scopriamo la rotaia dei cetrioli

Nel cuore del Guangdong, in Cina, gli agricoltori adottano un metodo innovativo per il trasporto dei cetrioli appena raccolti: la "rotaia dei cetrioli". Questo sistema non solo semplifica il lavoro, ma migliora anche l'efficienza della filiera agricola. Scopri di più in questo affascinante video! Visita: https://www.agenzianova.com/a/6176122/6176122/2025-05-14/cina-guangdong-scopriamo-la-rotaia-dei-cetri

Nel Guangdong, in Cina, gli agricoltori utilizzano una "rotaia dei cetrioli" per trasportare i deliziosi ortaggi dopo il raccolto.

