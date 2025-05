Cina | Gigafactory Tesla a Shanghai registra grandi esportazioni ad apr

La Gigafactory di Tesla a Shanghai ha raggiunto un nuovo traguardo, esportando quasi 30.000 veicoli ad aprile, il volume più alto degli ultimi 12 mesi. Questo successo coincide con la crescente popolarità della Model Y nei mercati internazionali, rafforzando la posizione di Tesla nel panorama globale della mobilità elettrica.

La Gigafactory di Tesla a Shanghai ha esportato quasi 30.000 veicoli in aprile, segnando il piu’ alto volume mensile di esportazioni degli ultimi 12 mesi, ha dichiarato oggi l’azienda. Questo risultato arriva mentre la Model Y prodotta in Cina guadagna una forte popolarita’ nei mercati esteri. Secondo Tesla, la New Model Y, che ha fatto il suo debutto mondiale in Cina nel gennaio di quest’anno, viene ora esportata in Australia e in diversi mercati asiatici, tra cui la Repubblica di Corea (ROK). Il rapporto sugli utili del primo trimestre del colosso statunitense dell’auto elettrica ha rivelato che la New Model Y ha aiutato l’azienda a raggiungere un volume record di ordini in un solo giorno nel mercato dell’Asia-Pacifico dopo il suo lancio. Nella sola Repubblica di Corea, la New Model Y ha suscitato una corsa agli acquisti gia’ nel primo giorno di apertura degli ordini. 🔗Leggi su Romadailynews.it