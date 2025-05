Cina-Colombia | firmano piano di cooperazione su BRI

La Cina e la Colombia hanno siglato un piano di cooperazione, valorizzando l’adesione di quest’ultima alla Belt and Road Initiative. Il presidente cinese Xi Jinping ha enfatizzato l’importanza di questa opportunità per rafforzare i legami bilaterali durante un incontro con il suo omologo colombiano, evidenziando le potenzialità di sviluppo e collaborazione tra i due paesi.

La Cina e la Colombia dovrebbero cogliere l’adesione formale di quest’ultima alla Belt and Road Initiative come un’opportunita’ per migliorare la cooperazione bilaterale, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping. Xi ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il suo omologo colombiano Gustavo Petro, che si trova a Pechino per la quarta riunione ministeriale del China-CELAC (Comunita’ degli Stati latinoamericani e caraibici) Forum. Dopo l’incontro, i due capi di Stato hanno assistito alla firma di un piano di cooperazione tra i due governi per la costruzione congiunta della Cintura economica della Via della seta e della Via della seta marittima del XXI secolo. Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it