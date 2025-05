Cimitero nel degrado assoluto Loculi in 100 giorni? Lettera morta un fallimento | FOTO

Il gruppo consiliare di opposizione Teverola Sostenibile lancia un'accusa frontale contro l'amministrazione comunale, denunciando il degrado allarmante del cimitero. In una lettera aperta, si evidenziano i loculi in stato di abbandono e l'inefficienza dei presunti interventi. La situazione, che perdura da oltre cento giorni, suscita indignazione e richieste di intervento immediato.

È durissimo l’attacco del gruppo consiliare di opposizione Teverola Sostenibile, che denuncia lo stato di abbandono del cimitero comunale e l’inefficienza dell’attuale amministrazione. “Non riusciamo a capire con quale coraggio certi signori spaccino per straordinari degli interventi che non. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Cimitero nel degrado assoluto. Loculi in 100 giorni? Lettera morta, un fallimento" | FOTO

