Cimiteri fiorentini | programmati interventi di riqualificazione per 350mila euro La mappa dei lavori

Firenze investe oltre 350mila euro per la riqualificazione dei suoi cimiteri. I programmati interventi, approvati dalla giunta, prevedono sia ampliamenti che manutenzione ordinaria e straordinaria. Scopriamo insieme la mappa dei lavori e gli obiettivi di questo progetto volto a valorizzare i luoghi di riposo eterno nella città.

Firenze, 14 maggio 2025 – Lavori di ampliamento, ma anche di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il comune di Firenze investe oltre 350mila euro sui cimiteri cittadini. Il via libera ai nuovi interventi è arrivato con l'approvazione, la scorsa settimana da parte della giunta, di due apposite delibere presentate dall'assessore al patrimonio Dario Danti. I lavori, in particolare, interesseranno il cimitero monumentale delle 'Porte Sante' e i cimiteri di Trespiano e Settignano. Nel frattempo continuano i lavori negli altri: Rifredi, Ugnano, Sollicciano, Peretola, Careggi, Pino e Santa Lucia al Galluzzo. “L'amministrazione comunale - ha sottolineato l'assessore Danti - prosegue nell'attività di manutenzione di questi importanti luoghi della città. Un'attenzione finalizzata non solo a preservare cimiteri monumentali e di grande valore come le Porte Sante che, oltre a essere un monumento e un museo a cielo aperto raccoglie una parte importante della storia della città, ma anche a garantire il decoro di tutte le strutture presenti sul territorio comunale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cimiteri fiorentini: programmati interventi di riqualificazione per 350mila euro. La mappa dei lavori

Su questo argomento da altre fonti

Cimiteri fiorentini: programmati interventi di riqualificazione per 350mila euro. La mappa dei lavori

Come scrive lanazione.it: I lavori interesseranno, in particolare, il cimitero monumentale delle 'Porte Sante' e quelli di Trespiano e Settignano ...

Lavori ai cimiteri di Firenze: l'elenco

Riporta nove.firenze.it: Interesseranno in particolare le 'Porte Sante', Trespiano e Settignano. Galluzzo, sarà recuperato l'ingresso monumentale ...

Ultimo riposo più comodo, lavori in corso. Piano d’interventi nei cimiteri comunali

Da msn.com: Il Comune di Firenze continua a investire sui cimiteri della città, per l’ampliamento e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strutture: in totale le risorse per i nuovi interventi ammonta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bollette luce aumenti : care malgrado interventi

Si calcola che quest'anno ogni famiglia spenderà, in media, circa mille euro in più rispetto al 2021: 441 euro per la luce e 567 per il gas.