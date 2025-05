Cile | da oltre un decennio rimane primo fornitore di ciliegie in Cina

Il Cile ha mantenuto la sua posizione di maggiore fonte di importazioni di ciliegie in Cina per piu' di un decennio, hanno mostrato oggi i dati dell'Amministrazione generale delle dogane (GAC). Nei primi quattro mesi, la Cina ha importato dal Cile ciliegie per un valore di 17,54 miliardi di yuan (circa 2,44 miliardi di dollari), pari al 16,2% delle importazioni totali dal Paese latinoamericano nel periodo, secondo i dati della GAC. Il commercio bilaterale ha totalizzato 163,19 miliardi di yuan da gennaio ad aprile, con un aumento del 5,4% rispetto a un anno fa, stabilendo un nuovo record per il periodo. Secondo l'amministrazione, il tasso di crescita ha superato di 3 punti percentuali il commercio estero complessivo della Cina. I due Paesi hanno stretto legami diplomatici nel 1970. Il Cile e' stato il primo Paese latinoamericano a firmare un accordo di libero scambio con la Cina e attualmente e' il terzo partner commerciale della Cina in America Latina.

