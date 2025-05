Ciclismo Rohan Dennis condannato per la morte della moglie Ma non andrà in carcere

Rohan Dennis, ex campione del mondo di ciclismo a cronometro, è stato condannato dal tribunale di Adelaide per la morte della moglie, ma eviterà il carcere. Una vicenda drammatica che scuote il mondo dello sport, ponendo interrogativi sulla giustizia e le conseguenze delle azioni, anche nella vita di atleti di alto profilo.

L'ex ciclista australiano, campione del mondo a cronometro nel 2018 e nel 2019, è stato condannato dal tribunale di Adelaide

Rohan Dennis condannato a 17 mesi per la morte di Melissa Hoskins, ma non farà un minuto di carcere

ROHAN DENNIS CONDANNATO A 17 MESI PER LA MORTE DELLA MOGLIE MELISSA HOSKINS, NON ANDRA' IN CARCERE

Rohan Dennis condannato a 17 mesi con la condizionale

