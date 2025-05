Ciafani Legambiente | Green Deal opportunità per Europa più competitiva

Il Green Deal europeo rappresenta un'opportunità unica per rilanciare la competitività dell'Europa, come sottolineato da Ciafani di Legambiente. Questo ambizioso progetto, inizialmente percepito come un piano di decarbonizzazione, offre spunti innovativi per trasformare il continente in un leader nella sostenibilità. È tempo di attuare le strategie già delineate per un futuro più verde e competitivo.

(Adnkronos) – “Il Green Deal europeo è stata una straordinaria intuizione da parte della Commissione europea per rendere più competitivo il Vecchio Continente. E' stato solo in seconda battuta un piano di decarbonizzazione molto demonizzato, ma se si fa tutto quello che già cinque anni fa venne inserito all'interno del Green Deal per prevedere un'indipendenza . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

