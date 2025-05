Il Bologna scrive una nuova pagina di storia, trionfando in Coppa Italia contro il Milan con un gol di Ndoye nella ripresa. Una vittoria che permette a Italiano di mettere fine alla maledizione delle finali, dopo averne perse quattro. Un successo che segna un momento di grande gioia per i tifosi rossoblù.

Ci pensa Ndoye, il Bologna vince la Coppa Italia e Italiano sconfigge la maledizione delle finali Il Bologna ha vinto la Coppa Italia. Ha battuto il Milan 1-0 con gol di Ndoye nella ripresa. E così Italiano ha sconfitto la maledizione delle finali, ne aveva perse quattro. Stavolta però ha vinto. Il Bologna di Saputo vince il primo trofeo, la terza Coppa Italia della propria storia. Lo ha fatto con Vincenzo Italiano che – risultati alla mano – ha fatto meglio del suo predecessore Thiago Motta che comunque aveva portato la squadra in Champions. Il Milan non ha bissato il successo in Supercoppa. E a questo punto sarà inevitabile l’addio tra i rossoneri e Conceiçao che chiude con un trofeo vinto (Supercoppa) ma anche con la Coppa Italia persa in finale e il campionato finito decisamente male. Dettaglio per gli amanti delle statistiche e delle curiosità. 🔗Leggi su Ilnapolista.it