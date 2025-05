Choc in serie A calciatore dell' Udinese denunciato per violenza sessuale

Un episodio scioccante scuote la Serie A: un calciatore dell'Udinese è stato denunciato per violenza sessuale da una giovane donna. L'incidente, avvenuto domenica sera nel suo appartamento, coinvolgerebbe anche due amici dell'atleta. La notizia ha suscitato scalpore nel mondo del calcio e ha ravvivato il dibattito su temi di attualità e sicurezza.

Un calciatore professionista, tesserato per l’ Udinese, è stato denunciato da una ragazza per violenza sessuale. L’episodio si sarebbe verificato domenica sera nell’appartamento dove l’atleta risiede. Con lui, secondo quanto riferito dalla Tgr Friuli Venezia Giulia, c’erano altri due amici, anch’essi denunciati in stato di libertà per la stessa ipotesi di reato. Secondo la ricostruzione. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Choc in serie A, calciatore dell'Udinese denunciato per violenza sessuale

