Choc ad Appignano sale sul tetto del condominio e si spara un colpo di pistola Il corpo precipita a terra | la vittima ha 58 anni Indagini in corso

Una tragedia ha scosso Appignano del Tronto, dove un uomo di 58 anni si è tolto la vita questa sera. Dopo essersi arrampicato sul tetto del condominio in via delle Rimembranze, ha esploso un colpo di pistola, precipitando poi a terra. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto.

