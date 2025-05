Chiuso per incidente il tunnel del San Gottardo | viabilità in tilt nel cuore dell’Europa

Il tunnel del San Gottardo, una delle arterie principali della viabilità europea, è stato chiuso a causa di un incidente avvenuto nella mattinata del 14 maggio. Un tir ha urtato la parete della galleria, causando danni e creando notevoli disagi nel traffico. La situazione sta causando ripercussioni su tutta la rete viaria del continente.

Incidente nella galleria del San Gottardo, inagibile uno degli assi viari più importanti d’Europa, Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 maggio, poco dopo le 8.30 un tir con rimorchio che viaggiava in direzione nord ha urtato la parete del tunnel autostradale, danneggiando anche il manto stradale. L’incidente, che fortunatamente non ha causato feriti, sarebbe avvenuto proprio a causa del rimorchio che ha colpito il tunnel. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro d'intervento del San Gottardo e i cantonieri, oltre alla Polizia cantonale ticinese che dovrà occuparsi dell’esatta dinamica dell’incidente. Stando a una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso, di ripristino e la pulizia del campo stradale, le autorità comunicano che la galleria autostradale del San Gottardo rimarrà chiusa in entra,be le direzioni almeno fino alle 12. 🔗Leggi su Ilgiorno.it