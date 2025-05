Chiude definitivamente la nota pizzeria | Colpa di bradisismo e politica indifferente

Ciro e Federica annunciano la chiusura definitiva della loro amata pizzeria La Dea Bendata a Pozzuoli, colpita da bradisismo e dall'indifferenza politica. In una triste comunicazione sui social, i titolari rispondono alle domande dei clienti riguardo la saracinesca abbassata del locale in Corso Umberto I 93, un simbolo della comunità che ora scompare.

Ciro e Federica, i titolari della pizzeria La Dea Bendata di Pozzuoli, chiudono definitivamente i battenti del loro locale. Ne hanno dato notizia sui social, laddove da qualche giorno in molti gli stavano chiedendo come mai il ristorante di Corso Umberto I 93 avesse la saracinesca chiusa.

