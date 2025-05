Chiosco del Parco Castello Si inizia con un ambulante

Il chiosco del Parco Castello di Legnano si rinnova: un chiosco ambulante subentrerà temporaneamente al bar storico, che ha visto l'uscita del gestore. Questa soluzione garantirà un servizio di ristoro durante l'estate e fino al 2026, mantenendo viva l'atmosfera del parco e offrendo ai visitatori un'opzione per godere di momenti di relax all'aria aperta.

Sarà un chiosco ambulante a prendere temporaneamente il posto del barchiosco storico del Parco Castello di Legnano che, da qualche mese, ha improvvisamente perso per strada il gestore che avrebbe dovuto garantire l'apertura del punto di ristoro anche durante la prossima estate e poi sino al 2026. La situazione è nota, anche perché sull'argomento era stata presentata un'interrogazione in consiglio comunale. Il Comune di Legnano, infatti, aveva ricevuto formale comunicazione dalla Camera di Commercio di avvenuta cessazione della precedente società concessionaria e, di conseguenza, anche dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco, esito della sentenza di liquidazione dell'operatore in questione, datata 9 gennaio. A quel punto, valutato che la complessità della situazione ha reso molto probabile la nuova assegnazione del chiosco solo a stagione estiva inoltrata, privando l'area del consueto luogo di ristoro, l'amministrazione comunale si è dovuta muovere per trovare una soluzione alternativa e rimediare alla mancanza.

