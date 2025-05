Chinese Bridge Competition ottimi risultati per gli studenti dell’aula Confucio di Arezzo

Ottimi risultati per l’Aula Confucio di Arezzo dell’Università di Siena, dove gli studenti Camilla Giannini e Gabriele Usuelli si sono distinti nel prestigioso Chinese Bridge Competition. I giovani talenti, iscritti al corso di Laurea triennale in Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa, hanno ottenuto riconoscimenti che testimoniano la loro competenza e dedizione alla lingua cinese.

Risultati eccellenti per l’Aula Confucio di Arezzo dell’Università di Siena. Due studenti, Camilla Giannini e Gabriele Usuelli, studenti di lingua cinese del corso di Laurea triennale in Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa, ottengono prestigiosi riconoscimenti al concorso. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - “Chinese Bridge Competition”, ottimi risultati per gli studenti dell’aula Confucio di Arezzo

Cosa riportano altre fonti

“Chinese Bridge Competition”, ottimi risultati per gli studenti dell’Aula Confucio di Arezzo

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

L'Università Cattolica ospita la Chinese Bridge Competition

ansa.it scrive: I venti migliori universitari in lingua cinese di tutta Italia e di San Marino si ritroveranno, l'8 e il 9 maggio, all'Università Cattolica per partecipare alla 24esima edizione nazionale della Chines ...

Formazione: Milano, domani e venerdì all’Università Cattolica la Chinese Bridge Competition

Riporta agensir.it: per partecipare alla 24ª edizione nazionale della Chinese Bridge Competition, organizzata dalla Sezione Istruzione dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, in collaborazione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG: RISULTATI FINANZIARI DEL 3TRI 2020

LG ANNUNCIA I RISULTATI FINANZIARI DEL TERZO TRIMESTRE 2020. Fatturato da record ed elevati margini di profitto operativo nel terzo trimestre? riflettono la forte crescita nel settore degli elettrodomestici e dell?elettronica di consumo.