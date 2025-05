Chiesta cassa integrazione per 4000 operai dell’ex Ilva | Lavoratori non paghino incapacità altrui

La richiesta di cassa integrazione per 4.000 operai dell'ex Ilva da parte di Acciaierie d'Italia ha sollevato forti proteste. La Fiom-Cgil si oppone a questa misura, sottolineando che i lavoratori non devono pagare per l'incapacità di gestione della situazione. La tutela dei diritti dei dipendenti resta al centro del dibattito.

Acciaierie d'Italia, Spa che gestisce l'ex Ilva di Taranto, ha chiesto di aumentare a 4mila il numero degli operai da mandare in cassa integrazione: ad opporsi la Fiom-Cgil, che invita a non penalizzare i lavoratori. 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chiesta cassa integrazione per 4000 operai dell’ex Ilva: “Lavoratori non paghino incapacità altrui”

fanpage.it scrive: Acciaierie d'Italia, Spa che gestisce l'ex Ilva di Taranto, ha chiesto di aumentare a 4mila il numero degli operai da mandare in cassa integrazione: ad ...

Sacal, la buona notizia: trovato l'accordo per un anno di cassa integrazione

Da rainews.it: Un anno di cassa integrazione straordinaria: è stato trovato un accordo per la Sacal di Carisio, nel vercellese, storica azienda che lavora scarti di alluminio per produrre componentistica per l'autom ...

Ex Ilva, chiesta la cassa integrazione per 3.926 dipendenti | Fiom-Cgil: "Basta far pagare i lavoratori"

Segnala msn.com: L'ex Ilva chiede la cassa integrazione per quasi 4mila lavoratori. Acciaierie d'Italia in As ha comunicato ai sindacati la domanda per oltre 3.900 addetti.

Potrebbe interessarti su Zazoom

NVIDIA - Integrazione con DLSS per l’UE4 e Crysis Remastered

Outriders' in bundle con i laptop GeForce RTX. Marzo è arrivato agguerrito portando con sè nuovi giochi che godono del DLSS di NVIDIA, tra cui la demo di System Shock, The Fabled Woods e Crysis Remastered.