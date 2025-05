Chiellini Juve già pronto un nuovo ruolo? Il dirigente bianconero potrebbe prendere quel posto vacante Tutti i dettagli

Giorgio Chiellini potrebbe essere pronto per un nuovo entusiasmante capitolo nella sua carriera, assumendo un ruolo dirigenziale alla Juventus. Con la possibile partenza di Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue e Football Development, si fa strada l'ipotesi di una "promozione" per l'ex difensore, atteso protagonista nelle strategie bianconere.

Chiellini Juve, prima "promozione"? Il possibile ruolo per il dirigente dei bianconeri. Cosa filtra. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, l'attuale Managing Director Revenue e Football Development Francesco Calvo è destinato a dire addio alla Juventus al termina di questa stagione. Il dirigente, alla sua seconda esperienza in bianconero, sarebbe molto vicino all' Aston Villa e quindi per una nuova avventura in Premier League. Calvo, inoltre, lascerà vacante anche il posto di consigliere federale in FIGC, eredità che potrebbe essere raccolta da Giorgio Chiellini.

Chiellini lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali.