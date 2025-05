Chiclayo la diocesi di Papa Prevost

A Chiclayo, in Perù, nella diocesi di Papa Prevost. Servizio di Vito D'Ettorre. Chiclayo, la diocesi di Papa Prevost TG2000.

Le voci sugli abusi nascosti da Papa Leone XIV e le smentite: «Ha insabbiato le denunce», «Falso: informò la Curia romana»

La vicenda coinvolse un prete in Peru. Le accuse diventate virali sui social. La Diocesi di Chiclayo: chiese scusa alle vittime a nome della Chiesa e le incoraggiò a denunciare l'accaduto

Chiclayo, la diocesi del nuovo Papa in festa: «Casco, stivali e mascherina. Era sempre con noi»

Robert Prevost arrivò per la prima volta in Perù 40 anni fa. Nel 2015 ha chiesto la cittadinanza. «Umile e affettuoso come pochi»

Papa Leone XIV, la vita tra Chicago e il Perù: l'ospedale, la casa dell'infanzia, la pizzeria preferita e i luoghi religiosi

«Un saluto a tutti e in modo particolare alla mia amata diocesi di Chiclayo». Nel suo primo discorso da Papa, Robert Francis Prevost ha ricordato la sua comunità in Perù