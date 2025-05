Chiarezza sui costi per i cittadini

In un contesto di cambiamenti tariffari in arrivo, la preoccupazione dei cittadini è alta. È fondamentale garantire trasparenza sui costi, affinché non si debba pagare per inefficienze del gestore. Serve una comunicazione chiara e tempestiva per comprendere l'impatto economico di queste modifiche e garantire che il decoro urbano venga finalmente tutelato.

"Non ci fidiamo a scatola chiusa di annunci di cambiamenti in prossimità della definizione della tariffa. Abbiamo bisogno di chiarezza sui costi a carico dei cittadini conseguenti al cambiamento in atto che a nostro parere dovrebbe pagare il gestore che non ha garantito dal 2022 ad oggi il decoro in città". La consigliera di Fratelli d’Italia Elisa Rossini (nella foto) pone l’accento sul piano economico della riforma sui rifiuti annunciata dal sindaco Massimo Mezzetti. Ieri il primo cittadino ha ribadito che la Tariffa puntuale è già vigente, ma sospesa negli effetti nel 2025, quando servirà ai cittadini esclusivamente per tarare i propri conferimenti: sarà invece pienamente attuativa a partire dal 2026. "Stanno proseguendo tutti i contatti con le utenze, soprattutto non domestiche, perché le utenze domestiche a conti fatti non subiranno nessun aumento rispetto all’attuale, semmai qualcuno potrà registrare anche qualche diminuzione". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Chiarezza sui costi per i cittadini"

