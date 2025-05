Chiara Poggi si cerca l’attizzatoio nel canale | le indicazioni del supertestimone e le gemelle Cappa

Dopo quasi 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, le indagini riprendono con rinnovato vigore. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, seguendo le indicazioni di un supertestimone e delle gemelle Cappa, setacciano un canale a Tromello in cerca di nuove prove, tra cui l'eventuale attizzatoio.

Ricerche in un canale a Tromello dopo 18 anni. A distanza di quasi 18 anni dal brutale omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia), le indagini riprendono con un nuovo spunto investigativo. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura di Pavia, hanno deciso di effettuare ricerche in un canale a Tromello, sulla base di una testimonianza raccolta dalla trasmissione “Le Iene”. Un super-testimone e l’ombra di un attizzatoio. Secondo quanto riportato, un uomo avrebbe riferito di aver visto una donna gettare un oggetto metallico in un canale nei pressi di una casa appartenuta alla nonna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. L’oggetto descritto somiglierebbe a un attizzatoio da camino, ma la madre della vittima, Rita Poggi, ha smentito categoricamente questa ipotesi: “L’attizzatoio è ancora al suo posto. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chiara Poggi, si cerca l’attizzatoio nel canale: le indicazioni del supertestimone e le gemelle Cappa

Su questo argomento da altre fonti

Garlasco, famiglia Poggi: "Si cerca attizzatoio? In casa manca solo un martello"

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - “Da casa Poggi manca solo un martello, l’attizzatoio del camino non è mai sparito dalla villetta di via Pascoli a Garlasco”. Così Gian Luigi Tizzoni, avvocato che da sempre affianca la f ...

Garlasco, ecco il canale vicino casa delle cugine di Chiara Poggi dove si cerca l'arma del delitto. I residenti: «E' stato ripulito 8 anni fa»

Secondo msn.com: Tra le ipotesi più accreditate è che Chiara Poggi sia stata uccisa con un attizzatoio. Ed è l'arma del delitto della ragazza uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco che ...

Garlasco, blitz a casa di Sempio, dei genitori e di due amici: si cerca l'arma, forse un attizzatoio. I Poggi: «Il nostro c'è, manca il martello»

leggo.it scrive: Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio su mandato della procura di Pavia. A partire da questa mattina all'alba, mercoledì 14 maggio, i militari hanno svolto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Delitto di Garlasco: il genetista Giardina sul ruolo del DNA nell'omicidio di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.