Chiara Petrolini neonati uccisi e sepolti | archiviata la posizione dei genitori

Il Gip di Parma ha archiviato la posizione dei genitori di Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino di casa. La decisione, riportata da Ansa, chiude un capitolo di indagini che aveva coinvolto la coppia inizialmente indagata per la tragica vicenda.

Neonati morti a Parma - Procura chiede carcere per Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la madre 21enne dei due neonati, sepolti nella casa dei suoi genitori a Traversetolo in provincia di Parma.