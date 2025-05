Chiara Petrolini archiviata la posizione dei genitori

La posizione dei genitori di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati, è stata archiviata dal Gip di Parma. La decisione, riportata dall'Ansa, chiude un capitolo di indagini che aveva visto inizialmente coinvolti il padre e la madre della giovane, residenti a Vignale di Traversetolo.

Il Gip di Parma ha disposto l'archiviazione per la posizione dei genitori di Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino della villetta di famiglia.Lo riporta l'Ansa. I due, padre e madre, era stati inizialmente indagati. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Chiara Petrolini, archiviata la posizione dei genitori

Ne parlano su altre fonti

Chiara petrolini, archiviata l’inchiesta contro i genitori nell’indagine sui neonati morti a traversetolo

Segnala gaeta.it: L’indagine sulla morte dei neonati a Traversetolo esclude i genitori di Chiara Petrolini, unica imputata per premeditazione; l’udienza preliminare si terrà davanti alla giudice Gabriella Orsi.

Neonati sepolti, archiviazione per i genitori di Chiara

gazzettadiparma.it scrive: Inizialmente erano stati indagati anche loro, ma già quando Chiara Petrolini è stata arrestata, a settembre, la posizione dei suoi genitori era stata stralciata dall’indagine sui due neonati partoriti ...

Rinvio a giudizio per Chiara Petrolini accusata di duplice omicidio

Riporta notizie.it: La Procura di Parma ha avviato un procedimento penale contro Chiara Petrolini, una giovane di 22 anni originaria di Vignale, accusata di duplice omicidio e soppressione di cadavere. L’udienza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Neonati morti a Parma - Procura chiede carcere per Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la madre 21enne dei due neonati, sepolti nella casa dei suoi genitori a Traversetolo in provincia di Parma.