Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, fine di un amore. La relazione tra i due si è conclusa in modo definitivo e silenzioso. Chiara Ferragni (Foto Ig @chiaraferragni) Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono detti addio, e non con un arrivederci. È finita, e stavolta davvero. Lo confermano fonti vicine all’influencer, lo dicono gli amici, lo suggerisce quel silenzio carico di determinazione che Chiara avrebbe scelto come unica risposta alla domanda che da giorni rimbalza nei salotti milanesi e nelle chat più informate del jet set digitale: “Ma è vero che l’ha lasciato lei?”. Sì, è stata lei. Pare non ci sia stato alcun litigio plateale, ma una decisione fredda, netta, che non lascia spazio a equivoci. Una storia mai veramente solida. Chiara Ferragni avrebbe sbattuto la porta su una storia che sin dall’inizio sembrava camminare in equilibrio precario tra passione, strategia e mondanità. 🔗Leggi su Bollicinevip.com