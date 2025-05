ChiantiBanca approva il bilancio utile netto di oltre 33 milioni

ChiantiBanca celebra un successo significativo con l'approvazione all'unanimità del bilancio 2024, riportando un utile netto di oltre 33 milioni di euro. L’assemblea dei soci, tenutasi alla Stazione Leopolda di Firenze, ha visto la partecipazione di quasi duemila soci, dimostrando l'importanza e la vivacità della comunità bancaria.

Firenze, 14 maggio 2025 – L'assemblea dei soci di ChiantiBanca ha approvato all'unanimità il bilancio 2024 chiuso con un utile netto di oltre 33 milioni. Lo ha fatto nel corso di un'assemblea da ricordare, svoltasi alla Stazione Leopolda di Firenze, dove quasi duemila soci (fra presenti e deleghe) hanno espresso grande apprezzamento per i risultati conseguiti. Nell'evidenziare il sensibile miglioramento di tutti i più significati indicatori, sono stati particolarmente apprezzati i dati relativi all'utile netto cumulato fatto registrare nell'ultimo triennio (oltre 110 milioni, che diventano oltre 140 allargando al quinquennio) che ha ribadito lo stato di salute di ChiantiBanca rimarcandone la crescita e il rafforzamento patrimoniale. Importante l'incremento del numero di soci sia lato banca (oltre 33.

ChiantiBanca approva il bilancio, utile netto di oltre 33 milioni

L'assemblea ChiantiBanca . Talk, dibattiti e soci in festa: "Solidi e forti sul territorio"

Appuntamento alle 9,30 alla Leopolda. Nel pomeriggio carrellata di eventi. Sul palco Chiara Francini e tanti big per parlare di AI, welfare e medicina.

