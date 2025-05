chianciano il caso giardinieri dipendenti comunali al lavoro nella proprietà della sindaca

Il caso Giardinieri sta sollevando polemiche a Chianciano Terme, con fotografie che ritraggono operai comunali al lavoro nel giardino privato della sindaca Grazia Torelli. In orario di lavoro e utilizzando mezzi municipali, i dipendenti sistemano il giardino. La sindaca ha convocato una conferenza stampa d’urgenza per fornire chiarimenti sulla situazione.

Alcune fotografie mostrano operai del Comune all’interno del giardino della proprietà privata della prima cittadina, in orario di lavoro e con mezzi comunali, che sistemano il giardino, portando via delle potature. Ieri la sindaca Grazia Torelli ha convocato d’urgenza una conferenza stampa per chiarire subito la sua posizione: "Non ho mai autorizzato né richiesto l’intervento degli operai comunali nella mia proprietà. Se ciò è avvenuto, è stato senza il mio consenso e ne sono venuta a conoscenza solo successivamente. Le immagini che stanno circolando sono vere, le ho viste anche io, e non ho motivo di negarne l’autenticità; ma non c’è stato da parte mia alcun coinvolgimento, né diretto né indiretto; peraltro il giorno interessato ero in vacanza all’estero in Mar Rosso. Quello che mi preme è la verità. 🔗Leggi su Lanazione.it