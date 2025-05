Chiamata diretta ‘mascherata’ sul sostegno | allarme trasparenza

Il ritorno della chiamata diretta mascherata come “continuità didattica” per i docenti di sostegno solleva gravi preoccupazioni riguardo a trasparenza ed equità. Criticata dal Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati, questa nuova procedura potrebbe compromettere i diritti degli insegnanti e influenzare l'intero organico, sostituendo criteri meritocratici con logiche opache.

Il ritorno della chiamata diretta, reintrodotto sotto forma di "continuità didattica" per i docenti di sostegno, minaccia trasparenza, equità e diritti. Il nuovo meccanismo, contestato dal Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati, rischia di estendersi a tutto l'organico, sostituendo ai criteri oggettivi di graduatoria scelte discrezionali e opache.

